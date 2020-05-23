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Правительство Испании официально разрешило возобновить футбольный сезон

16:04, 23 мая 2020
Футбол
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Педро Санчес / фото REUTERS

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Чиновника цитирует Marca.

"Вся Испания проделала серьезную работу, благодаря чему перед нами открываются новые горизонты. Пока восстанавливать повседневную активность. С 8 июня Ла Лига вернется к проведению матчей", - сказал Санчес.

При этом маловероятно, что в этот день состоятся первые матчи. Руководство чемпионата Испании изначально планировало рестарт на 12 июня, а недавно стало известно, что он может состояться 19 июня. Это связано с необходимостью дать командам время, чтобы потренироваться и набрать форму.

Ла Лига была остановлена после 27-ми туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" провел первую тренировку после карантина.

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