Правительство Испании официально разрешило возобновить футбольный сезон
Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном обращении заявил, что Ла Лига сможет возобновить сезон уже 8 июня.
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Чиновника цитирует Marca.
"Вся Испания проделала серьезную работу, благодаря чему перед нами открываются новые горизонты. Пока восстанавливать повседневную активность. С 8 июня Ла Лига вернется к проведению матчей", - сказал Санчес.
При этом маловероятно, что в этот день состоятся первые матчи. Руководство чемпионата Испании изначально планировало рестарт на 12 июня, а недавно стало известно, что он может состояться 19 июня. Это связано с необходимостью дать командам время, чтобы потренироваться и набрать форму.
Ла Лига была остановлена после 27-ми туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" провел первую тренировку после карантина.
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