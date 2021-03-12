Криштиану Роналду может уйти из "Юве" после трех сезонов.

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в летнее межсезонье.

Как сообщает Sport Mediaset, туринский топ-клуб готов расстаться с Роналду за год до истечения контракта.

"Ювентус" определился с суммой, за которую может продать португальца - это около 60 миллионов евро.

Читайте такжеКонец эпохи: Роналду и Месси впервые за много лет не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионовРасставание с Роналду позволит "Юве" серьезно сэкономить на зарплате - контракт португальца в общей сложности обходится туринцам в сумму более 54 миллионов евро в год. Эта цифра больше не является приемлемой для "Ювентуса", так как в последний год даже самые богатые клубы вынуждены пересмотреть свои траты.

Наиболее реалистичным для Роналду является вариант с ПСЖ. Также СМИ сообщают, что агент португальца провел переговоры о его возвращении в "Реал", но в мадридском клубе пока не настроены делать данный шаг. Также называется вариант с переездом в MLS в состав "Интер Майами".

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии и выиграл два Суперкубка страны.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.

В этом сезоне на счету португальца 27 голов в 32 матчах во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь