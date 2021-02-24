Бразильский опорник является фанатом популярной видеоигры.

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро рассказал, что во время игры в Counter Strike нервничает больше, чем когда играет в футбол на многотысячных стадионах.

Об этом стало известно из интервью бразильца для Marca.

"Когда я играю в Counter-Strike, я нервничаю гораздо больше, чем когда выступаю за "Реал". Я чувствую большее давление, когда люди смотрят, как я играю вживую в компьютерную игру, чем в футбол", - признался футболист.

"Этим и отличается футбольный матч от стрима. Когда я проигрываю - то слышу оскорбления. Когда тысячи людей смотрят в прямом эфире как я играю в видеоигру - это создает давление на меня", - добавил действующий чемпион Испании.

Напомним, что Каземиро является четырехкратным победителем Лиги чемпионов. А также четвертьфиналистом чемпионата мира в составе сборной Бразилии.

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Автор: Будрин Артем