Динамо дозаявило бельгийского легионера на остаток сезона

Ибрагим Каргбо был подписан еще в зимнее трансферное окно, но дебютировать за киевлян сможет только теперь.

Киевское "Динамо" внесло в заявку команды на сезон бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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За киевлян Каргбо будет выступать в футболке с номером 33.

Киевский клуб смог заявить Каргбо после того, как ФИФА в связи с паузой в сезоне 2019-2020 разрешила футболистам играть в официальных матчах за три клуба в течение одного сезона. Бельгиец ранее не мог быть заявлен за "Динамо", так как в сезоне 2019-2020 уже сыграл за два других клуба.

Напомним, 20-летний Каргбо присоединился к "Динамо" в декабре и прошел вместе с командой зимние сборы. Во время одного из спаррингов бельгиец получил травму.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" может вернуть в команду форварда-легионера.

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