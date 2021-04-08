Поздравляем Антуана Гризманна с пополнением в семье.

Семья Антуана Гризманна празднует рождение ребенка. У форварда "Барселоны" и сборной Франции на свет появилась дочь, которую назвали Альба.

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" сделал публикацию об этом событии в своем Twitter.

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Заметим, что для 30-летнего действующего чемпиона мира это уже третий ребенок.

В это сложно поверить, однако предыдущие два младенца также родились 8 апреля у звездного нападающего. У новорожденной Альбы есть сестренка Мия и братик Амаро, и все они празднуют день рождения 8 апреля, однако в разные годы. Старшая дочь появилась на свет 8 апреля 2016 года, а сын - 8 апреля 2019 года.

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Автор: Будрин Артем