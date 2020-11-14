В Лейпциге завершился первый тайм матча 5-го тура группового этапа Лиги наций, в котором Германия принимает Украину.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.
Немцы начали поединок, действуя первым номером, но в одной из контратак украинцам удалось забить: Зубков боролся с защитником в штрафной соперника и успел отдать пас на Яремчука, который нанес мощный удар без шансов для Нойера.
Сборная Германии смогла сравнять счет после обрезки Зинченко. Сане получил передачу во время забегания, обыграл Матвиенко и прицельно пробил в нижний угол ворот Пятова.
На 33-й минуте хозяева вышли вперед: Горецка принял мяч в штрафной и навесил на Вернера, которому оставалось подставить голову. Стоит также отметить дальний удар Горецки в девятку ворот, с которым справился Пятов.
Сборная Украины также имела несколько потенциально опасных контратак, которые довести до гола не удалось.
Германия - Украина - 2:1 (после первого тайма)
Голы: Сане, 23, Вернер, 33 - Яремчук, 12
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