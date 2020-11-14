Команды показали результативный футбол в первой половине игры.

В Лейпциге завершился первый тайм матча 5-го тура группового этапа Лиги наций, в котором Германия принимает Украину.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Украина.

Немцы начали поединок, действуя первым номером, но в одной из контратак украинцам удалось забить: Зубков боролся с защитником в штрафной соперника и успел отдать пас на Яремчука, который нанес мощный удар без шансов для Нойера.

Сборная Германии смогла сравнять счет после обрезки Зинченко. Сане получил передачу во время забегания, обыграл Матвиенко и прицельно пробил в нижний угол ворот Пятова.

На 33-й минуте хозяева вышли вперед: Горецка принял мяч в штрафной и навесил на Вернера, которому оставалось подставить голову. Стоит также отметить дальний удар Горецки в девятку ворот, с которым справился Пятов.

Сборная Украины также имела несколько потенциально опасных контратак, которые довести до гола не удалось.

Германия - Украина - 2:1 (после первого тайма)

Голы: Сане, 23, Вернер, 33 - Яремчук, 12

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Автор: Данил Слесь