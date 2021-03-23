Главный тренер "сине-желтых" отметил, что все игроки должны забыть предыдущие игры.

Коуч сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с масс-медиа в преддверии матча квалификации к ЧМ-2022 против команды Франции.

Слова наставника приводит официальный сайт УАФ.

"Выводы были сделаны. В первую очередь, мы играем официальный матч. Это совершенно другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Они не просто так стали чемпионами мира. Мы серьезно готовимся к этому матчу, у нас есть план на игру", - поделился общим впечатлением Шевченко.

"У нас есть определенные задумки. К сожалению, очень мало времени. Мы исходим из ситуации, что первый раз играем три официальные игры. Поэтому в этом тоже есть сложность. Но сегодня вечером мы с отличным настроением вылетаем и будем готовиться к завтрашнему матчу", - сообщил 44-летний наставник.

Также тренер ответил на вопрос об основном вратаре сборной:

"Я должен принять решение, вероятно, завтра, перед игрой. Если мы вернемся к товарищескому поединку в октябре, то нашему голкиперу не повезло. Это была первая игра для Бущана за сборную. Но он может выступать по-другому. В данной ситуации у меня есть большой выбор среди вратарей".

Читайте такжеФранция - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022

Шевченко призвал своих подопечных забыть обо всем, что случилось с ними в последнее время на клубном уровне:

"Когда игроки приезжают из клубов в национальную команду, они должны сразу же забывать свои предыдущие игры, будь они удачны или неудачны. Это совсем другой уровень, совсем другая концентрация. Здесь игроки обязаны перестраиваться. Как бы ни было хорошо или плохо у них в клубах, здесь совсем другая история. Надеюсь, что игроки прислушаются к моим словам".

"Последние две недели для украинского футбола были не совсем приятными. Есть определенный спад, особенно у лидеров, судя по последним играм. Думаю, что это временная вещь, что игроки перестроятся, будут готовы прежде всего психологически к трем очень важным играм национальной команды".

Не обошел стороной тренер и вопрос о кадровых потерях:

"Я общался со Степаненко и с врачом "Шахтера" две недели назад. Ему делали определенные процедуры, состояние игрока стабильное. Я тоже немного удивился появившейся информации. Думаю, что если его колено хорошо отреагирует на те физические нагрузки, которые он будет получать, то Тарас будет готов сыграть с командой. У меня есть информация, что у него сейчас все хорошо".

"Что касается состава, у нас есть потери, несколько травмированных футболистов: Степаненко, Цыганков, Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали, но в связи с травмами они не сыграют. Под вопросом будет участие Андрея Ярмоленко".

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем