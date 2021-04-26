Кубок едва не разбился во время презентации в Бухаресте.

Курьезный эпизод произошел в Бухаресте - в прямом эфире на землю упал трофей, предназначенный для победителей чемпионата Европы.

Кубок прибыл в Бухарест в рамках "Трофи-тура" и был выставлен на "Национальной арене".

Читайте такжеЕсть одна женщина: УЕФА назвал арбитров на Евро-2020

В прямом эфире одного из местных телеканалов о мероприятии рассказывала журналистка.

В это время поднялся сильный ветер, который повалил баннеры, предназначенные для фона. Один из баннеров повалил трофей, который упал на землю вместе с тумбой. Стоит отметить, что кубок закрепили на тумбе. К счастью, он не разбился.

Журналистке также немного досталось - баннер зацепил и ее, из-за чего ей пришлось прервать репортаж.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь