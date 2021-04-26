Трофей Евро-2020 / фото REUTERS

Курьезный эпизод произошел в Бухаресте - в прямом эфире на землю упал трофей, предназначенный для победителей чемпионата Европы.

Кубок прибыл в Бухарест в рамках "Трофи-тура" и был выставлен на "Национальной арене". 

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В прямом эфире одного из местных телеканалов о мероприятии рассказывала журналистка. 

В это время поднялся сильный ветер, который повалил баннеры, предназначенные для фона. Один из баннеров повалил трофей, который упал на землю вместе с тумбой. Стоит отметить, что кубок закрепили на тумбе. К счастью, он не разбился.

Журналистке также немного досталось - баннер зацепил и ее, из-за чего ей пришлось прервать репортаж.

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Автор: Антон Дударь