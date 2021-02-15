Бывший партнер Евгения Селезнева в "Шахтере" и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что у нападающего непростой характер. Шевчук прокомментировал ситуацию со скандалом и отчислением из "Колоса" скандального игрока.
Об этом сообщают телеканалы Футбол 1,2,3.
"Я никогда не был талантливым, как Леоненко и Селезнев. Был работягой, носил рояль, всегда был дисциплинированным... Все знают, что у Жени непростой характер. Я не до конца понимаю, что же произошло у него с клубом. "Колос" никакой информации не предоставляет", - считает семикратный чемпион Украины по футболу Шевчук.
"А Женя за последнее время столько поговорил со всеми таблоидами, журналистами. Осталось только Дмитрию Гордону еще дать интервью", - высказался Вячеслав.
Напомним, что Шевчук и Селезнев вместе выигрывали Кубок УЕФА с "Шахтером" в 2008 году.
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Скандал с отчислением Селезнева: главное
- Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.
- Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.
- Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.
- Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.
- Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.
- В конце концов, Селезнев рассказал о том, с кем отдыхал в Турции.
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