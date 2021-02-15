Вячеслав Шевчук осудил действия скандального футболиста.

Бывший партнер Евгения Селезнева в "Шахтере" и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что у нападающего непростой характер. Шевчук прокомментировал ситуацию со скандалом и отчислением из "Колоса" скандального игрока.

Об этом сообщают телеканалы Футбол 1,2,3.

"Я никогда не был талантливым, как Леоненко и Селезнев. Был работягой, носил рояль, всегда был дисциплинированным... Все знают, что у Жени непростой характер. Я не до конца понимаю, что же произошло у него с клубом. "Колос" никакой информации не предоставляет", - считает семикратный чемпион Украины по футболу Шевчук.

"А Женя за последнее время столько поговорил со всеми таблоидами, журналистами. Осталось только Дмитрию Гордону еще дать интервью", - высказался Вячеслав.

Напомним, что Шевчук и Селезнев вместе выигрывали Кубок УЕФА с "Шахтером" в 2008 году.

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Автор: Будрин Артем