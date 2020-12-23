Еще один украинец уйдет из брестского "Динамо".

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди покинет брестское "Динамо" в зимнее межсезонье.

Об этом сообщил председатель правления "Динамо-Брест" Александр Коледа, передает vb.by.

По его словам, в новом сезоне брестское "Динамо" сократит бюджет и не сможет удовлетворить финансовые запросы Хачериди.

"Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам", - сказал Коледа.

По неофициальным данным, нынешняя зарплата Хачериди в клубе составляет 450 тысяч евро в год. Его контракт действует до конца 2021 года.

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Напомним, ранее брестское "Динамо" покинул Артем Милевский. Также за команду выступает украинец Александр Нойок.

Евгений Хачериди: карьера после "Динамо" Киев

После ухода из киевского "Динамо" в 2018 году Хачериди перешел в ПАОК. В греческом клубе он провел сезон 2018-2019, однако не сумел закрепиться в составе, сыграв лишь в одиннадцати матчах.

В июне 2019-го Хачериди получил статус свободного агента, а в октябре подписал контракт с брестским "Динамо", за которое дебютировал уже в 2020 году.

В апреле Хачериди оказался в центре скандала, когда во время матча чемпионата Беларуси получил красную карточку, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром. В итоге Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию, а также штраф от клуба.

В 2020 году 33-летний Хачериди провел за "Динамо" 20 матчей, в которых голов не забивал.

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Автор: Антон Дударь