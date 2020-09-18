Додо в прошлом сезоне пробился в основу Шахтера / фото ФК Шахтер
Бразильский защитник Додо подписал новый контракт с донецким "Шахтером".
Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет.
Бразилец выступает за клуб с начала 2018 года. Всего в футболке дончан Додо провел 39 матчей и забил 3 гола.
В составе "Шахтера" легионер уже стал двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка. Также в сезоне-2018/19 защитник на правах аренды выступал за "Виторию Гимараэш" в Португалии.
Весной сообщалось о том, что защитника хотела подписать "Бавария", но трансфер в Германию не состоялся.
фото twitter.com/FCShakhtar
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