Додо подписал с клубом новое долгосрочное соглашение.

Бразильский защитник Додо подписал новый контракт с донецким "Шахтером".

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Бразилец выступает за клуб с начала 2018 года. Всего в футболке дончан Додо провел 39 матчей и забил 3 гола.

В составе "Шахтера" легионер уже стал двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка. Также в сезоне-2018/19 защитник на правах аренды выступал за "Виторию Гимараэш" в Португалии.

Весной сообщалось о том, что защитника хотела подписать "Бавария", но трансфер в Германию не состоялся.

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Автор: Данил Слесь