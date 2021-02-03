Новичком "Днепра-1" стал бразильский форвард Билл.

Вингер самого популярного клуба Бразилии "Фламенго" Билл на правах аренды перешел в "Днепр-1".

Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

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Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. При этом у "Днепра-1" будет опция выкупа контракта игрока.

21-летний Билл за первую команду "Фламенго" провел только один матч, после чего играл в аренде за "Клуб Регатас Бразил" в бразильской Серии В (25 матчей, 4 гола).

Билл пока не может присоединиться к "Днепру-1" на сборе в Турции из-за карантинных ограничений. Он поддерживает форму с командой U-19 и уже успел забить эффектный гол. Бразилец пофинтил, обыгрался с партнером по команде и направил мяч в дальнюю "девятку".

Напомним, ранее "Днепр-1" подписал еще одного бразильца.

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"Днепр-1" неудачно стартовал в сезоне, после чего в клубе сменили главного тренера - вместо Дмитрия Михайленко команду возглавил Игор Йовичевич.

Однако исправить ситуацию новому тренерскому штабу не удалось. После первого круга "Днепр-1" набрал в УПЛ всего 8 очков и занимает в таблице 14-е место.

В Кубке Украины "Днепр-1" дошел до четвертьфинала, где по итогам жеребьевки сыграет с "Александрией".

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Автор: Антон Дударь