Вингер самого популярного клуба Бразилии "Фламенго" Билл на правах аренды перешел в "Днепр-1".
Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.
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Арендное соглашение рассчитано до конца 2021 года. При этом у "Днепра-1" будет опция выкупа контракта игрока.
21-летний Билл за первую команду "Фламенго" провел только один матч, после чего играл в аренде за "Клуб Регатас Бразил" в бразильской Серии В (25 матчей, 4 гола).
Билл пока не может присоединиться к "Днепру-1" на сборе в Турции из-за карантинных ограничений. Он поддерживает форму с командой U-19 и уже успел забить эффектный гол. Бразилец пофинтил, обыгрался с партнером по команде и направил мяч в дальнюю "девятку".
Напомним, ранее "Днепр-1" подписал еще одного бразильца.
"Днепр-1": результаты в сезоне 2020-2021
- "Днепр-1" неудачно стартовал в сезоне, после чего в клубе сменили главного тренера - вместо Дмитрия Михайленко команду возглавил Игор Йовичевич.
- Однако исправить ситуацию новому тренерскому штабу не удалось. После первого круга "Днепр-1" набрал в УПЛ всего 8 очков и занимает в таблице 14-е место.
- В Кубке Украины "Днепр-1" дошел до четвертьфинала, где по итогам жеребьевки сыграет с "Александрией".
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