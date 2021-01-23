"Днепр-1" подписал контракт с воспитанником французской "Бастии".

Аутсайдер УПЛ "Днепр-1" продолжает усиливать состав в зимнее межсезонье.

Как сообщил официальный сайт днепровского клуба, еще одним новичком команды стал бразильский вингер Вагнер Гонсалвеш.

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Отмечается, что он уже прибыл в Турцию, где "Днепр-1" проводит сбор, и приступил к тренировкам.

Об условиях контракта не сообщается.

Вагнер, у которого также есть французское гражданство, является воспитанником "Бастии". Ранее он выступал в чемпионате Грузии за "Сабуртало", в Бельгии за "Серкль Брюгге", а первую половину сезона 2020-2021 провел в грузинском "Батуми", забив 1 гол и отдав 5 ассистов в 14 матчах.

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"Днепр-1" неудачно стартовал в сезоне, после чего в клубе сменили главного тренера - вместо Дмитрия Михайленко команду возглавил Игор Йовичевич.

Однако исправить ситуацию новому тренерскому штабу не удалось. После первого круга "Днепр-1" набрал в УПЛ всего 8 очков и занимает в таблице 14-е место.

В Кубке Украины "Днепр-1" дошел до четвертьфинала, где по итогам жеребьевки сыграет с "Александрией".

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Автор: Антон Дударь