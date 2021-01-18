Подопечные Мирчи Луческу не справились с "Легией".

Киевское "Динамо" провело первый матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в ОАЭ встречалась с чемпионом Польши "Легией".

Матч завершился поражением "Динамо" со счетом 0:2. Оба мяча динамовцы пропустили в середине первого тайма.

Отметим, что на каждый из таймов Луческу выпустил на поле разные составы.

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В этой встрече на поле впервые после дисквалификации появился форвард Артем Беседин.

"Динамо" - "Легия" - 0:2

Голы: Пекхарт (29, 33 с пенальти)

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Вербич, Беседин

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Шепелев, Андриевский, Дуэлунд, Родригес, де Пена, Супряга

YouTube-канал "Динамо" опубликовал полное видео матча.

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

"Динамо" вышло из отпуска 11 января, а 15 января киевляне отправились в Эмираты. Сбор в ОАЭ продлится до 25 января.

Следующий спарринг "Динамо" проведет 21 января против солигорского "Шахтера".

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь