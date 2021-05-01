Киевляне заинтересованы в подписании игроков "Зари" и "Днепра-1".

Иранский нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш и форвард "Днепра-1" Артем Довбик попали в сферу интересов киевского "Динамо".

Об этом в программе "Денисов Time" сообщил телеведущий Александр Денисов.

"Динамо" на внутреннем рынке прицельно смотрит на двух нападающих - это нападающий "Зари" Аллахьяр и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик", - сказал Денисов.

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Отметим, что контракт 19-летнего Аллахьяра принадлежит "Фенербахче". После окончания сезона "Заря" имеет первоочередное право выкупа контракта игрока за 2 миллиона евро.

Аллахьяр Сайядманеш: карьера в "Заре"

В этом сезоне 19-летний Аллахьяр забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах за "Зарю".

Иранский форвард трижды признавался лучшим игроком месяца в УПЛ.

Артем Довбик: успехи в "Днепре-1"

23-летний Довбик в прошлом выступал в Дании, а перед стартом сезона 2020-2021 вернулся в Украину, подписав контракт с "Днепром-1".

В этом сезоне на счету форварда 10 голов в 24 матчах за днепрян.

31 марта форвард дебютировал в составе сборной Украины, выйдя на замену в матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана. Также он получил вызов от Андрея Шевченко на подготовительный сбор перед Евро-2020.

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Автор: Антон Дударь