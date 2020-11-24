Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и "Барселоны" на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на "Олимпийском".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шепелев, Гермаш, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Вербич
Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга
"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест, Аленья, Пьянич, Педри, Тринкау, Коутиньо, Брэйтуэйт
Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуэнте
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" начнется в 21.45. Где смотреть игру по ТВ.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- Известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм и по другим причинам игру на "Олимпийском" пропустят ключевые игроки "Барсы" - капитан Лионель Месси, Френки де Йонг, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Серхио Бускетс.
- Экс-футболист сборной Украины рассказал, за счет чего "Динамо" может остановить "Барселону".
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