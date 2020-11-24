Томаш Кендзера / фото Динамо Киев

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и "Барселоны" на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на "Олимпийском".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шепелев, Гермаш, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Вербич

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест, Аленья, Пьянич, Педри, Тринкау, Коутиньо, Брэйтуэйт

Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуэнте

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Антон Дударь