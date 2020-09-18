Заря будет принимать Шахтер / фото ФК Заря
18 сентября стартует третий тур чемпионата Украины по футболу.
В центральном поединке тура "Заря" и "Шахтер" сыграют с болельщиками на трибунах.
Расписание матчей
18 сентября
19.00. "Днепр-1" - "Мариуполь"
Трансляция - УНИАН ТВ
19 сентября
14.00. "Александрия" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Ингулец" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Динамо" - "Львов"
Трансляция - "2+2"
20 сентября
14.00. "Олимпик" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Шахтер"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Рух" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 1"
УПЛ 2020-2021: что нужно знать
- С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
- В первом туре из-за коронавируса был перенесен матч между "Львовом" и "Минаем", а во втором по той же причине был отложен матч "Рух" - "Шахтер".
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура.
- По итогам второго тура лучшим игроком был признан футболист "Колоса".
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