Заря будет принимать Шахтер / фото ФК Заря

В центральном поединке тура "Заря" и "Шахтер" сыграют с болельщиками на трибунах.

Расписание матчей

18 сентября

19.00. "Днепр-1" - "Мариуполь"

Трансляция - УНИАН ТВ

19 сентября 

14.00. "Александрия" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Ингулец" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Динамо" - "Львов"

Трансляция - "2+2"

20 сентября

14.00. "Олимпик" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Шахтер"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Рух" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 1"

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

  • С этого сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга. Турнир завершится 15 мая.
  • В первом туре из-за коронавируса был перенесен матч между "Львовом" и "Минаем", а во втором по той же причине был отложен матч "Рух" - "Шахтер".
  • Украинская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура, результаты матчей 2-го тура.
  • По итогам второго тура лучшим игроком был признан футболист "Колоса".

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Автор: Антон Дударь