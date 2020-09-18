Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 3-го тура

В центральном матче тура встретятся "Заря" и "Шахтер", а "Динамо" будет принимать "Львов".

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