Евгений Чеберко стал вторым украинцем в хорватском "Осиеке".

Хорватский "Осиек" оформил трансфер украинского центрального защитника Евгения Чеберка.

Об этом клуб сообщил у себя на официальной странице в Twitter.

Чеберко до лета 2022 года будет выступать за "Осиек" на правах аренды, поскольку у Евгения действующий контракт до лета 2024 года с австрийским ЛАСКом. Там он с лета 2020 года. Однако из-за отсутствия игровой практики решил сменить клубную прописку.

Напомним, что вместе с Чеберком в "Осиеку" будет играть еще один украинец. С 2016 года там выступает экс-хавбек "Днепра" – 32-летний Дмитрий Лепа.

"Осиек" в чемпионате Хорватии занимает 2 место в турнирной таблице после загребского "Динамо". Оба коллектива имеют одинаковое количество очков – по 42 и борьба за титул только начинается.

Заметим, что Чеберко был капитаном молодежной сборной Украины, а также имеет в активе один матч за национальную команду. 7 октября 2020 года Евгений дебютировал в матче против сборной Франции, который Украина проиграла 7:1. В Украинской премьер-лиге защитник играл за "Днепр" и "Зарю".

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Автор: Будрин Артем