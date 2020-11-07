Мюнхенцы обыграли принципиального соперника.

В 7-м туре немецкой Бундеслиги состоялось дерби, в котором дортмундская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию".

Действующий чемпион Германии одержал победу со счетом 3:2.

Под занавес первого тайма команды обменялись голами: на 45-й минуте Ройс мощным ударом замкнул прострел от Геррейру, а в добавленное время Алаба поразил верхний угол ворот дортмундцев - 1:1.

На старте второго тайма Левандовски вывел "Баварию" вперед, замкнув подачу от Эрнандеса - 2:1.

Еще два гола были забиты в концовке встречи. На 80-й минуте Сане сделал счет 3:1, получив пас на ход от Левандовски. "Боруссия" сократила отставание усилиями Холанда, но но спасти ничью хозяевам не удалось.

"Бавария" набрала 18 очков и вышла на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Боруссии" в активе 15 очков и 3-е место.

"Боруссия" Д - "Бавария" - 2:3

Голы: Ройс, 45, Холанд, 83 - Алаба, 45+3, Левандовски, 48, Сане, 80

"Боруссия" Д: Бюрки, Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни (Беллингэм, 60), Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70), Холанд

"Бавария": Нойер, Сарр, Боатенг (Мартинес, 69), Алаба, Эрнандес, Киммих (Толиссо, 36), Горецка, Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабри, Левандовски

Предупреждения: Хуммельс, Витсель - Киммих, Левандовски

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Автор: Данил Слесь