В 7-м туре немецкой Бундеслиги состоялось дерби, в котором дортмундская "Боруссия" принимала мюнхенскую "Баварию".
Действующий чемпион Германии одержал победу со счетом 3:2.
Под занавес первого тайма команды обменялись голами: на 45-й минуте Ройс мощным ударом замкнул прострел от Геррейру, а в добавленное время Алаба поразил верхний угол ворот дортмундцев - 1:1.
На старте второго тайма Левандовски вывел "Баварию" вперед, замкнув подачу от Эрнандеса - 2:1.
Еще два гола были забиты в концовке встречи. На 80-й минуте Сане сделал счет 3:1, получив пас на ход от Левандовски. "Боруссия" сократила отставание усилиями Холанда, но но спасти ничью хозяевам не удалось.
"Бавария" набрала 18 очков и вышла на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Боруссии" в активе 15 очков и 3-е место.
"Боруссия" Д - "Бавария" - 2:3
Голы: Ройс, 45, Холанд, 83 - Алаба, 45+3, Левандовски, 48, Сане, 80
"Боруссия" Д: Бюрки, Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Дилейни (Беллингэм, 60), Санчо (Азар, 69), Ройс, Рейна (Брандт, 70), Холанд
"Бавария": Нойер, Сарр, Боатенг (Мартинес, 69), Алаба, Эрнандес, Киммих (Толиссо, 36), Горецка, Коман (Сане, 69), Мюллер, Гнабри, Левандовски
Предупреждения: Хуммельс, Витсель - Киммих, Левандовски
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