Немецкий и испанский клубы разыграют престижный трофей.

25 сентября на "Пушкаш Арене" в Будапеште пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся триумфатор Лиги чемпионов "Бавария" и победитель Лиги Европы "Севилья".

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

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В прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА покажет телеканал "Футбол 3".

Предшествовать показу игры будет программа "Суперфутбол" - эксперты в студии обсудят шансы команд. Начало - в 21.15.

Суперкубок УЕФА: перед матчем

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Автор: Антон Дударь