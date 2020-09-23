Иван Ракитич вернулся в Севилью / фото REUTERS
25 сентября на "Пушкаш Арене" в Будапеште пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся триумфатор Лиги чемпионов "Бавария" и победитель Лиги Европы "Севилья".
Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
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В прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА покажет телеканал "Футбол 3".
Предшествовать показу игры будет программа "Суперфутбол" - эксперты в студии обсудят шансы команд. Начало - в 21.15.
Суперкубок УЕФА: перед матчем
- Мюнхенцы получили право побороться за Суперкубок УЕФА после победы в финале Лиги чемпионов над ПСЖ со счетом 1:0. "Севилья" выиграла Лигу Европы, одолев "Интер" (3:2) в решающем поединке.
- "Бавария" четыре раза участвовала в Суперкубке УЕФА и выиграла его однажды в 2013-м году. На счету "Севильи" 5 таких поединков и одна победа в 2006-м.
- Перед матчем на евроарене мюнхенцы стартовали в чемпионате Германии, одержав сокрушительную победу над "Шальке". "Севилья" пока не начала новый чемпионат Испании.
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