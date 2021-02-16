Следующий соперник "Баварии" в Лиге чемпионов, "Лацио", может вдохновиться примером "Арминии".

Сенсационный результат случился 15 февраля на стадионе "Альянц Арена", где лидер сезона "Бавария" принимала в гости команду из зоны вылета - "Арминию".

Первый тайм неожиданно закончился со счетом 0-2 в пользу гостей. Затем "Бавария" отквитала 1 мяч, но пропустила снова. В итоге лишь голы Корентена Толиссо и Альфонсо Дэвиса помогли победителям Лиги чемпионов не опозориться на своем поле.

"Бавария" - "Арминия" 3:3

Голы: Левандовски, 48, Толиссо, 57, Дэвис, 69 - Влап, 9, Пипер, 37, Гебаэур, 49

"Бавария": Нойер, Сарр (Киммих, 58), Зюле, Эрнандес, Дэвис, Толиссо, Алаба, Сане, Шупо-Мотинг, Коман, Левандовски

"Арминия": Ортега, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Брюннер, Притль, Кунзе, Фогльзаммер (Зойферт, 62), Влап (Кордова, 62), Доан (Гебауэр, 41), Клос (ван дер Хоорн, 90)

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Бундеслига: положение команд

Вопреки потере очков, "Бавария" сохраняет первую позицию в Бундеслиге, имея в активе 49 баллов.

"РБ Лейпциг" на втором месте. У "быков" 44 зачетных пункта.

"Арминия" балансирует на границе зоны вылета. У них 18 очков. Подвинуть "Герту", которая на "спасительном" 15-м месте может помочь матч в запасе.

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Автор: Будрин Артем