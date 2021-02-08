Игроки ФК Атлетико / фото REUTERS
Шесть футболистов мадридского "Атлетико" получили положительные тесты на COVID-19.
Об этом сообщает Deportes Cuatro.
8 февраля полузащитники Эктор Эррера и Тома Лемар получили результаты ПЦР-тестов. Оба положительные и отправляются на самоизоляцию.
Заметим, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у Жоау Фелиша, Янника Карраско, Марио Эрмосо и Мусы Дембеле.
Ранее форвард "матрасников" Луис Суарес пропустил принципиальный для себя матч с "Барселоной" из-за коронавирусной болезни.
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Чемпионат Испании: положение команд
- "Атлетико" лидирует в таблице. У них 50 очков и два матча в запасе.
- "Реал" делит вторую строчку вместе с "Барселоной". У них по 43 зачетных пункта.
- "Севилья" занимает четвертую позицию с 42 очками в активе.
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