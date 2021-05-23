"Лестеру" второй год подряд не хватило какой-то толики, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

23 мая закончился сезон Английской премьер-лиги 2020/2021. До последнего момента жила интрига: кто же все-таки сформирует топ-четверку и гарантирует себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон? "Челси" опередил "Лестер".

"Лестер" должен был обязательно побеждать "Тоттенхэм" и надеяться, что "Челси" не сможет одолеть "Астон Виллу". Долгое время все удачно складывалось для "лис" - они дважды вели в счете против "Тоттенхэма", а "Челси" уступал в два мяча "вилланам". Тем не менее "шпоры" спасли своих соседей по Лондону. "Тоттенхэм" смог отыграться со счета 1:2 и победить 4:2.

И "Челси" даже несмотря на поражение "Астон Виллы" сохранил четвертую строчку, которая дает право на следующий сезон сыграть в Лиге чемпионов. Если бы "Челси" все-таки пропустил вперед "Лестер", то все равно имел запасной путь: победить в финале ЛЧ 29 мая в "Ман Сити" и получить альтернативную путевку на следующий сезон в самый престижный турнир.

"Астон Вилла" - "Челси" - 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази (52, с пенальти) - Чилвелл, 70

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Хаус, Мингз, Таргетт, Макджинн, Накамба, Траоре (Чуквуемека, 73), Грилиш, Эль-Гази (Рэмзи, 79), Уоткинс

"Челси": Мэнди (Аррисабалага, 46), Джеймс, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич (Хавертц, 66), Жоржиньо(Зиеш, 60), Чилвелл, Пулишич, Маунт, Вернер

Удаление: Аспиликуэта, 89

"Лестер" - "Тоттенхэм" - 2:4

Голы: Варди, 18 (пен.), Варди, 52(пен.) - Кейн 41, Шмейхель, 76 (автогол), Бэйл 87, 96

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АПЛ: итоговая турнирная таблица

"Ман Сити" - чемпион с 86 баллами, а "МЮ" получил серебряные медали. У "дьяволов" 74 очка.

"Ливерпуль" героически вернул себе третье место - команда Юргена Клоппа завершила сезон с 69 очками.

"Челси" с "Лестером" заочно до конца боролись за 4-е место и всего на один балл успешнее были лондонцы - 67 против 66 очков. "Вест Хэм" составит компанию "Лестеру" в следующем году в Лиге Европы.

"Тоттенхэм" опередил "Арсенал" в борьбе за 7-е место, которое дает право сыграть в Лиге конференций. "Канониры" остаются без еврокубков.

Лучшим бомбардиром стал форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, который "настрелял" 23 гола. Он также стал и лучшим ассистентом - 14 результативных передач на партнеров.

Покинули АПЛ "Фулхэм", "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Бромвич". Они опустились в низший дивизион - Чемпионшип.

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Автор: Артем Будрин