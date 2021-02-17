Украинский защитник Артем Шабанов на правах аренды перешел из киевского "Динамо" в польскую "Легию".
Об этом сообщил официальный сайт "Легии".
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Футболист будет выступать за польский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.
В составе "Легии" Шабанов получил футболку с №13.
"Я знал об интересе "Легии" во время сбора в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, то переход состоялся за три дня. Это мой первый клуб за границей, мне придется адаптироваться, но я готов выкладываться на все 100 процентов", - сказал Шабанов.
Украинец уже провел первую тренировку в составе польского клуба.
Артем Шабанов: карьера в "Динамо"
- Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в январе 2018 года.
- Защитник провел за киевский клуб 69 матчей, в которых забил 3 мяча. Он три раза стал обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019, 2020), а также выиграл Кубок страны в 2020 году.
- В сезоне 2020-2021 на счету Шабанова всего 2 матча за "Динамо".
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