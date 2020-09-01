Артем Федецкий провел 53 матча за сборную Украины / фото УНИАН

Как сообщает официальный сайт телеканалов, Федецкий будет экспертом программы "Головна команда".

"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно. К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника", - отметил Федецкий.

Артем Федецкий: после завершения карьеры

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Автор: Антон Дударь