Бывший защитник сборной Украины, "Днепра" и других команд Артем Федецкий стал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".

Как сообщает официальный сайт телеканалов, Федецкий будет экспертом программы "Головна команда".

"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно. К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника", - отметил Федецкий.