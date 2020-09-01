Бывший защитник сборной Украины, "Днепра" и других команд Артем Федецкий стал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3".
Как сообщает официальный сайт телеканалов, Федецкий будет экспертом программы "Головна команда".
"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно. К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника", - отметил Федецкий.
Артем Федецкий: после завершения карьеры
- 35-летний Федецкий завершил карьеру прошлым летом. Его последним клубом были львовские "Карпаты". В составе сборной Украины Федецкий провел 53 матча, в которых забил 2 гола.
- В прошлом году Федецкий баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от "Слуги народа", однако не прошел. Позже он рассказал о своем участии в выборах.
В марте Федецкий принял участие в шоу "Рассмеши комика" и выиграл 50 тысяч гривен.
Недавно стало известно, что Федецкий будет играть в футбол на любительском уровне. Кроме того, он получил тренерскую лицензию категории "А".
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