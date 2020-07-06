Представители Десны признаны лучшими игроком и тренером 29-го тура УПЛ

Черниговская команда сумела выйти на второе место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Экспертный совет сделал выбор в пользу капитана "Десны" Дениса Фаворова, который в игре с "Колосом" (5:1) оформил дубль. Защитник в голосовании опередил футболиста "Шахтера" Алана Патрика.

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь. Черниговская команда после победы сравнялась по очкам с киевским "Динамо" и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 29-го тура УПЛ.

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