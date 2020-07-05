цей матеріал доступний українською

Украинская Премьер-лига: результаты 29-го тура, таблица

22:56, 05 июля 2020
Футбол
119 0
Динамо в четвертый раз подряд уступило Шахтеру в УПЛ / фото ФК Динамо Киев

Читайте также"Ему стыдно за игру": Ребров посетил матч Динамо с Шахтером в Киеве (фото)

Все матчи проходили при пустых трибунах. Главным событием тура стало всеукраинское дерби, в котором донецкий "Шахтер" в четвертый раз в текущем сезоне УПЛ одолел киевское "Динамо".

Этот результат дал возможность "Заре" победить "Александрию" и выйти на второе место в таблице, но луганчане добыли лишь ничью и остались четвертыми. Тем временем "Десна" разгромила своего соперника и сравнялась с киевлянами по очкам, опережая команду Алексея Михайличенко по дополнительным показателям.

Матч "Мариуполя" и "Карпат" не состоялся из-за финансовых проблем львовского клуба.

Результаты матчей

"Львов" - "Ворскла" - 2:1 

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8

"Динамо" - "Шахтер" - 2:3 

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

"Десна" - "Колос" - 5:1 

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Заря" - "Александрия" - 2:2 

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пенальти)

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Супряга, 2, Булеца, 64

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" повторило антирекорд клуба по количеству поражений за сезон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter