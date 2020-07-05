Украинская Премьер-лига: результаты 29-го тура, таблица

Cостоялся очередной тур футбольного чемпионата Украины.

С 3 по 5 июля проходили матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Все матчи проходили при пустых трибунах. Главным событием тура стало всеукраинское дерби, в котором донецкий "Шахтер" в четвертый раз в текущем сезоне УПЛ одолел киевское "Динамо".

Этот результат дал возможность "Заре" победить "Александрию" и выйти на второе место в таблице, но луганчане добыли лишь ничью и остались четвертыми. Тем временем "Десна" разгромила своего соперника и сравнялась с киевлянами по очкам, опережая команду Алексея Михайличенко по дополнительным показателям.

Матч "Мариуполя" и "Карпат" не состоялся из-за финансовых проблем львовского клуба.

Результаты матчей

"Львов" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 - Челядин, 8

"Динамо" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

"Десна" - "Колос" - 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Заря" - "Александрия" - 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (пенальти)

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Супряга, 2, Булеца, 64

Турнирная таблица

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" повторило антирекорд клуба по количеству поражений за сезон.

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