Сборная Украины по футболу проведет матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Финляндии (28 марта 2021 года) и Казахстана (31 марта 2021 года) на Арене Львов.
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Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
"Рассмотрев предложения ООО «УАФ Маркетинг» и тренерского штаба национальной сборной, Исполком УАФ определил стадион «Арена Львов» во Львове местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина — Финляндия (28 марта 2021 года) и Украина — Казахстан (31 марта 2021 года).", - говорится в сообщении.
Кроме того, Исполком УАФ на последнем заседании утвердил Единый календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021 год, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.
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