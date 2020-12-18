Сборная Украины два домашних матча отбора ЧМ-2022 проведет во Львове.

Сборная Украины по футболу проведет матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Финляндии (28 марта 2021 года) и Казахстана (31 марта 2021 года) на Арене Львов.

Читайте такжеГол украинского футболиста помог Ференцварошу получат победу в матче чемпионата Венгрии (видео)

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

"Рассмотрев предложения ООО «УАФ Маркетинг» и тренерского штаба национальной сборной, Исполком УАФ определил стадион «Арена Львов» во Львове местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина — Финляндия (28 марта 2021 года) и Украина — Казахстан (31 марта 2021 года).", - говорится в сообщении.

Кроме того, Исполком УАФ на последнем заседании утвердил Единый календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021 год, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк