"Фантастическое путешествие": Шевченко отметил 17 лет после победы в Лиге чемпионов с Миланом (фото, видео)

Главный тренер сборной Украины опубликовал памятные фото.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко напомнил о том, как 17 лет назад стал победителем Лиги чемпионов в составе "Милана".

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Шевченко разместил несколько фото в Instagram, а также поблагодарил бывших партнеров по команде.

"Снова и навсегда, спасибо всем, кто принимал участие в этом фантастическом путешествии. Прекрасные воспоминания", - написал бывший форвард "Милана".

Шевченко разместил серию фотографий с финала ЛЧ-2002/03. Тогда "россонери" одолели "Ювентус" - 0:0 в игровое время и 3:2 - в серии пенальти. Решающий удар с 11-метровой отметки совершил украинский нападающий.

Андрей Шевченко стал первым украинцем, которому удалось завоевать трофей Лиги чемпионов.

Видео решающего пенальти в исполнении Шевченко

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА вспомнил эффектный гол Шевченко в Лиге чемпионов за Динамо.

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