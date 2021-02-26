Вратарь сборной Украины Андрей Лунин хочет покинуть мадридский "Реал" в летнее межсезонье.
Об этом сообщает fichajes.net.
Отмечается, что украинский вратарь хочет полноценно покинуть мадридский клуб, а не уходить в еще одну аренду.
Данное решение Лунина связано с тем, что он практически не получает в "Реале" игровой практики. В текущем сезоне украинец появился на поле лишь один раз, тогда как во всех остальных матчах играл основной голкипер Тибо Куртуа.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".
22-летний украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.
До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.
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