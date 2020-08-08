Ювентус возглавил легендарный футболист без тренерского опыта

Для Андреа Пирло это будет первый серьезный вызов в тренерской карьере.

"Ювентус" назначил Андреа Пирло новым главным тренером команды.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Специалист заключил контракт с чемпионом Италии до 2022 года.

41-летний Пирло практически не имеет тренерского опыта. В конце июля он получил должность наставника молодежной команды "Юве".

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в ноябре 2017 года, покинув "Нью-Йорк Сити". Экс-полузащитник является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне он успешно выступал за "Интер", "Милан" и "Ювентус", став одним из лучших плеймейкеров в истории футбола.

Ранее руководство "Ювентуса" отправило в отставку тренерский штаб Маурицио Сарри. Последней каплей стал вылет команды из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Туринцы по сумме двух встреч не смогли пройти "Лион" (0:1, 2:1).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ювентус" и "Барселона" совершили обмен футболистами.

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