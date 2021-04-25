"Горняки" проиграли во втором туре подряд и в третий раз в пяти последних матчах.

Донецкий "Шахтер" в 23-м туре чемпионата Украины играл в гостях с "Александрией".

"Горняки" потерпели поражение, и теперь в УПЛ, похоже, становится актуальной борьба за серебряные медали.

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В конце первого тайма "Александрия" открыла счет в матче благодаря голу Дмитрия Гречишкина с пенальти. На 54-й минуте хозяева воспользовались провалом в обороне "горняков", и Дмитрий Шастал увеличил преимущество.

Это поражение стало для "горняков" третьим в пяти последних турах УПЛ.

После этого тура у "Шахтера" - 45 очков, и "горняки", уже проиграв борьбу за чемпионство "Динамо", еще далеко не гарантировали себе второе место и путевку в Лигу чемпионов. У "Зари" - 41 очко и еще есть матч в запасе.

"Александрия" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Гречишкин, 44 (с пенальти), Шастал, 64

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев, Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада, Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74), Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон, Дентиньо

Предупреждения: Банада, Дубра - Соломон, Хочолава, Корниенко

Украинская Премьер-лига: 23-й тур

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Автор: Антон Дударь