Донецкий "Шахтер" в 23-м туре чемпионата Украины играл в гостях с "Александрией".
"Горняки" потерпели поражение, и теперь в УПЛ, похоже, становится актуальной борьба за серебряные медали.
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В конце первого тайма "Александрия" открыла счет в матче благодаря голу Дмитрия Гречишкина с пенальти. На 54-й минуте хозяева воспользовались провалом в обороне "горняков", и Дмитрий Шастал увеличил преимущество.
Это поражение стало для "горняков" третьим в пяти последних турах УПЛ.
После этого тура у "Шахтера" - 45 очков, и "горняки", уже проиграв борьбу за чемпионство "Динамо", еще далеко не гарантировали себе второе место и путевку в Лигу чемпионов. У "Зари" - 41 очко и еще есть матч в запасе.
"Александрия" - "Шахтер" - 2:0
Голы: Гречишкин, 44 (с пенальти), Шастал, 64
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев, Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада, Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64), Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74), Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон, Дентиньо
Предупреждения: Банада, Дубра - Соломон, Хочолава, Корниенко
Украинская Премьер-лига: 23-й тур
- Поединки 23-го тура УПЛ проходили с 23 по 25 апреля.
- В стартовом матче 23-го тура "Мариуполь" был разбит вдребезги "Рухом".
- "Колос" в борьбе за еврокубки переиграл "Ворсклу".
- "Днепр-1" без проблем справился с главным аутсайдером - "Минаем".
- "Львов" сенсационно одержал третью подряд победу в рамках УПЛ.
- "Заря" одержала важную победу в борьбе за медали, дожав "Олимпик".
- "Динамо" за три тура до финиша оформило чемпионство, разгромив "Ингулец".
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