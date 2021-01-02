Александра Зинченко хотят видеть в "Лацио".

Римский "Лацио" заинтересован в украинском полузащитнике "Манчестер Сити" Александре Зинченко.

Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

Источник отмечает, что "Лацио" может предложить "Манчестер Сити" взять Зинченко в аренду с правом выкупа. Стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.

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В итальянском клубе Зинченко видят на левом фланге. Однако он является не единственным кандидатом на усиление позиции.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" не планирует продавать Зинченко зимой.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, однако сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко провел 74 матча и забил 2 гола. Он дважды стал чемпионом АПЛ, три раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В текущем сезоне на счету украинца 1 гол и 1 ассист в шести матчах за "Сити" во всех турнирах.

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Антон Дударь