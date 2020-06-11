"Может пойти кровь": футболист Динамо рассказал об особенностях теста на коронавирус

Александр Караваев рассказал, что прохождение тестирования - "немного неприятная" процедура.

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как проходит тестирование на коронавирус.

Слова Караваева приводит официальный сайт "Динамо".

"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто - записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей. Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь - потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного".

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Также Караваев рассказал об отношении к регулярным тестам и ряду ограничений:

"Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех. И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч "Динамо" - "Колос" в рамках 27-го тура УПЛ перенесен по договоренности клубов.

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