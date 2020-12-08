Алехандро Сабелья ушел из жизни в 66 лет.

В Аргентине скончался известный футбольный тренер Алехандро Сабелья. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает clarin.com.

Причиной смерти Сабельи стала внутрибольничная инфекция, которая осложнила острую ишемическую болезнь сердца. Тренер был госпитализирован 26 ноября, но в последние дни его состояние ухудшилось.

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Сабелья наиболее известен по работе в сборной Аргентины. Он возглавлял команду с 2011 по 2014 годы и вывел ее в финал ЧМ-2014, где аргентинцы уступили Германии (0:1).

Также Сабелья тренировал аргентинский "Эстудиантес", с которым в 2010 году выиграл Кубок Либертадорес.

В качестве игрока он выступал за аргентинские "Ривер Плейт" и "Эстудиантес", английские "Шеффилд Юнайтед" и "Лидс", а также другие команды.

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Автор: Антон Дударь