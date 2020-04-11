В Италии определились с датой возобновления тренировок футболистов и других спортсменов

Речь пока идет только о тренировках и другой деятельности организаций.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал уже 4 мая возобновить в стране деятельность спортивных организаций.

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Чиновника цитирует Football Italia.

"Прошу федерации и другие субъекты системы спорта возобновить тренировки и другие мероприятия, предположительно, с 4 мая, в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые согласованы с органами здравоохранения", - заявил Спадафора.

Карантин в Италии на данный момент продлен до 3 мая. В данном распоряжении речь не идет о проведении матчей и турниров, однако спортсмены все равно смогут вернуться к работе.

Издание отмечает, что команды Серии A могут возобновить сезон уже 31 мая. Данный вопрос будет обсуждаться на видеоконференции 21 апреля.

Италия стала одним из эпицентров пандемии коронавируса. В стране зафиксировано более 147 тысяч случаев заражения, а также более 18 тысяч смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что участник двух Олимпиад в составе сборной Италии умер от коронавируса.