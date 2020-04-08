Участник двух Олимпиад в составе сборной Италии умер от коронавируса

Донато Сабиа находился в клинике, но спасти его не удалось.

Известный в прошлом итальянский бегун Донато Сабиа умер от осложнений коронавируса на 57-м году жизни.

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Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, бывший бегун был госпитализирован две недели назад с коронавирусом, однако медики не смогли его спасти.

У покойного остались супруга и две дочери.

Сабиа был одним из лучших итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. Он успел выступить на двух Олимпиадах - в 1984 и 1988 годах. Оба раза спортсмену удалось дойти до финала в беге на дистанции 800 метров. В 1984-м году он на этой дистанции стал чемпионом Европы в закрытых помещениях.

Также отмечается, что коронавирусом заразился и отец спортсмена, который находится в госпитале и получает необходимую помощь от докторов.

Напомним, практически весь мировой спорт был остановлен из-за пандемии коронавируса. В мире зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев заражения, а также 82 тысячи смертей.

УНИАН ранее сообщал о первой смерти от коронавируса в украинском футболе.