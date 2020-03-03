Сборная Украины получила соперников в элитном дивизионе Лиги наций

Украинцы стартуют в новом сезоне турнира уже после Евро-2020.

В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций 2020-2021, по итогам которой сборная Украины получила трех соперников в Лиге А.

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В следующем розыгрыше турнира украинцы сыграют в группе 4 со сборными Германии, Испании и Швейцарии.

Команда Андрея Шевченко была посеяна в третьей корзине и получила по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин.

Стоит отметить, что Лига А - самый сильный дивизион турнира, в который Украина вышла благодаря победе в своей группе еще в 2018-м году.

Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. Всего участие в Лиги наций принимают 55 европейских сборных.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно расписание матчей сборной Украины на Евро-2020.