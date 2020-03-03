Защитник сборной Украины Кривцов показал свою квартиру в Киеве (видео)

Сергей Кривцов провел экскурсию по своему жилью.

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов показал квартиру, в которой живет в Киеве, а также познакомил со своей семьей - супругой Юлией и детьми Андреем, Алисой и Есенией.

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"Когда узнали, что будем жить в Киеве, искали семейный жилой комплекс так, чтоб была придомовая территория - где детям играть. Мы сразу снимали квартиру в этом комплексе, а спустя два года, в 2017 году, решили здесь обзавестись жильем. Перед появлением Есении обзавелись собственной квартирой", - рассказал Кривцов.

Футболист признался, что дизайном жилья занималась его супруга:

"Дизайнер - девочка, с которой мы познакомились еще в Донецке. Я в эти дела не лез, отдал все бразды правления Юле, они там занимались. Мое дело только спонсорство.

У нас здесь спальня, детская, гостевая и совмещенная студия - зал и кухня. В спальне у нас аттракцион - кровать-батут, дети очень любят. Мы собираем одеяла и подушки, а потом я их туда бросаю".

"Задумывались ли мы о переезде в дом? Да, но с нашим стилем жизни нам это не подходит. Мы любим вечером в кино выехать, в ресторане посидеть. А комплексы, которые мы рассматривали, находятся далеко за городом, поэтому остановились на квартире".

Кривцов стал героем выпуска на YouTube-канале FOOTBOOM. Футболист также рассказал про жизнь в Запорожье, сборную Украины и совместный бизнес с одноклубником Тарасом Степаненко.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за "Шахтер" 23 матча и забил 1 гол во всех турнирах. За сборную Украины Кривцов провел 16 поединков.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский клуб нацелился на украинского футболиста "Шахтера".