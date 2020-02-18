VAR фол не зафиксировал: капитан Манчестер Юнайтед ударил футболиста Челси между ног (видео)

В центральном матче тура АПЛ произошел спорный эпизод.

В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед", а в середине первого тайма случился эпизод, который вызвал споры среди болельщиков и экспертов.

Читайте также"Герой Мюнхена": умер экс-вратарь Манчестер Юнайтед, который спасал людей после авиакатастрофы

Капитан МЮ Гарри Магуайр опередил форварда "Челси" Миши Батшуайи в борьбе за мяч и выбил его в аут.

Защитник манкунианцев не удержался на ногах и упал за пределами поля, после чего по инерции на него налетел Батшуайи. В этот момент Магуайр выставил вверх ногу, на которую пахом наткнулся соперник.

Рефери VAR Крис Кавана изучил эпизод, после чего было принято решение не наказывать футболиста "Ман Юнайтед", тогда как игроки "Челси" требовали его удаления.

Video evidence of Harry Maguire kicking into Batshuayi's groin. Intent and contact. Absolute red all day.pic.twitter.com/3Twdo4MTyo — JC McLean (@JCMSpurs) February 17, 2020

Сам Магуайр прокомментировал ситуацию в эфире Sky Sports:

"Я знаю, что коснулся Батшуайи. Я подумал, что он упадет на меня, и выпрямил ногу, чтобы остановить его. Это естественная реакция, это не было ударом, у меня не было никакого намерения.

Думаю, что не показывать мне карточку - это правильное решение. Я понимал, что задел его, но не хотел причинять ему боль. Это была просто естественная реакция. Я извинился перед ним, и было приятно, что рефери все понял".

"Манчестер Юнайтед" в итоге одержал победу со счетом 2:0.

УНИАН ранее опубликовал видеообзор поединка "Челси" - "Манчестер Юнайтед".