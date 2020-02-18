Манчестер Юнайтед выиграл у Челси битву тура в АПЛ (видео)

Манкунианцы одержали выездную победу над одним из конкурентов.

В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась победой гостей.

Три очка "МЮ" принесли голы Антони Марсьяля и Гарри Магуайра. Гол "Челси" во втором тайме был отменен после видеоповтора.

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Интересно, что "Манчестер Юнайтед" в третий раз подряд обыграл "Челси" на выезде.

У "Челси" осталось 41 очко, лондонцы пока сохраняют четвертую позицию в АПЛ. "МЮ" набрал 38 очков и идет седьмым.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Марсьяль, 45, Магуайр, 66

"Челси": Кабальеро, Р. Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 13), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Батшуайи (Жиру, 68), Виллиан

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс, Фернандеш (Далот, 90+2), Д. Джеймс (Перейра, 80), Марсьяль (Игало, 90)

Видеообзор матча

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" может грозить еще одно серьезное наказание из-за финансовых махинаций.