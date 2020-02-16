Футболист итальянской Аталанты забил победный гол через 17 секунд после выхода на замену (видео)
Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич забил победный гол в матче чемпионата Италии против "Ромы" через 17 секунд после выхода на замену.
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Хорватский футболист появился на поле в 58 минут и 30 секунд при счете 1:1. Пашалич сразу же подключился к атаке "Аталанты", получил мяч в штрафной соперника и вторым касанием нанес эффектный обводящий удар в дальний угол.
Встреча в итоге так и завершилась победой "Аталанты" со счетом 2:1.
Этот гол стал самым быстрым после выхода на замену в Серии А с марта 2015 года, когда нападающему "Эмполи" Левану Мчедлидзе хватило 14 секунд, чтобы отличиться в игре с "Сассуоло".
☑️ Minuto 58:30. Mario Pašalić entra por Duvan Zapata.— Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) February 15, 2020
☑️ Minuto 58:47. GOLAZO de Mario Pašalić ante la Roma.
Se cae el estadio. MOMENTAZO.⚫️🔵 pic.twitter.com/JWzK4c4JBv
Украинец Руслан Малиновский в матче против "Ромы" вышел на замену на 84-й минуте.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра.