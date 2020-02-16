Футболист итальянской Аталанты забил победный гол через 17 секунд после выхода на замену (видео)

Одноклубник Руслана Малиновского отметился фантастической эффективностью в матче с "Ромой".

Полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич забил победный гол в матче чемпионата Италии против "Ромы" через 17 секунд после выхода на замену.

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Хорватский футболист появился на поле в 58 минут и 30 секунд при счете 1:1. Пашалич сразу же подключился к атаке "Аталанты", получил мяч в штрафной соперника и вторым касанием нанес эффектный обводящий удар в дальний угол.

Встреча в итоге так и завершилась победой "Аталанты" со счетом 2:1.

Этот гол стал самым быстрым после выхода на замену в Серии А с марта 2015 года, когда нападающему "Эмполи" Левану Мчедлидзе хватило 14 секунд, чтобы отличиться в игре с "Сассуоло".

☑️ Minuto 58:30. Mario Pašalić entra por Duvan Zapata.

☑️ Minuto 58:47. GOLAZO de Mario Pašalić ante la Roma.



Se cae el estadio. MOMENTAZO.⚫️🔵 pic.twitter.com/JWzK4c4JBv — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) February 15, 2020

Украинец Руслан Малиновский в матче против "Ромы" вышел на замену на 84-й минуте.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра.