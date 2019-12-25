Показал, как зажигает в клубе с Алиевым: Милевский стал YouTube-блогером (видео)

Украинский нападающий создал свой канал в YouTube.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский стал блогером в YouTube.

Милевский создал канал под названием "Миля".

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В своем первом видео форвард показал, как отдыхает в Киеве со своим другом, бывшим игроком "Динамо" Александром Алиевым. Ролик называется "Милевский и Алиев рвут ночной Киев".

"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время - показать, как все происходит. Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы", - говорится в описании к видео.

Добавим, что в анонсе к видео на своей странице в Instagram Милевский призвал фанатов подписываться на канал и пообещал, что "будет много чего интересного".

Напомним, в 2019 году Милевский в составе брестского "Динамо" стал чемпионом Беларуси.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский показал, как отдыхает с девушкой на Бали.