Ювентус уступил Лацио в Суперкубке Италии (видео)
В столице Саудовской Аравии Эль-Рияде состоялся Суперкубок Италии, в котором встречались "Ювентус" и "Лацио".
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Римляне праздновали победу со счетом 3:1.
На 16-й минуте Луис Альберто вывел "Лацио" вперед, но перед перерывом Пауло Дибала восстановил равновесие.
На 73-й минуте Сенад Лулич вновь добыл преимущество для римлян, а точку на последних секундах поставил Данило Катальди.
"Ювентус" - "Лацио" - 1:3
Голы: Дибала, 45 - Луис Альберто, 16, Лулич, 73 Катальди, 90+4
"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75), Дибала, Игуаин (Рэмси, 67), Роналду
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 66), Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто, Лулич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа
Предупреждения: Матюиди, Бентанкур - Лейва, Луис Альберто, Катальди.
На 90+3-й минуте был удален Родриго Бентанкур ("Ювентус") (повторное предупреждение).
Команда Симоне Индзаги обыграла чемпиона Италии во второй раз за две недели. "Лацио" в пятый раз в своей истории завоевал Суперкубок страны.
УНИАН ранее сообщал о том, что опубликованы доходы клубов за прошлый сезон Лиги чемпионов.