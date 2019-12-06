Назван город проведения: Польша подтвердила товарищеский матч со сборной Украины

Игра должна состояться 31 марта, если стороны не прислушаются к УЕФА.

Польская футбольная ассоциация подтвердила товарищеский матч со сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

Матч запланирован на 31 марта и пройдет в Хожуве на стадионе "Шленски", который вмещает 47 246 зрителей.

Изначально планировалось провести игру в Варшаве. Кроме того, УЕФА рекомендовал перенести игру на 30 марта, так как 31-го запланированы решающие матчи плей-офф Лиги наций, но пока перенос не состоялся.

Poznaliśmy lokalizację meczów towarzyskich reprezentacji Polski przed #EURO2020! 🇵🇱⚽ pic.twitter.com/OHDKFR6iLV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 6 декабря 2019 г.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 выступит в группе С, где соперниками команды Андрея Шевченко станут Нидерланды и Австрия. Еще один участник квартета определится после плей-офф Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Ирландией.