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Назван город проведения: Польша подтвердила товарищеский матч со сборной Украины

23:15, 06 декабря 2019
Футбол
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Сборная Украины сыграет на выезде / фото: УАФ

Матч запланирован на 31 марта и пройдет в Хожуве на стадионе "Шленски", который вмещает 47 246 зрителей.

Изначально планировалось провести игру в Варшаве. Кроме того, УЕФА рекомендовал перенести игру на 30 марта, так как 31-го запланированы решающие матчи плей-офф Лиги наций, но пока перенос не состоялся.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 выступит в группе С, где соперниками команды Андрея Шевченко станут Нидерланды и Австрия. Еще один участник квартета определится после плей-офф Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины отказалась от товарищеского матча с Ирландией.

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Теги: #сборная Украины#товарищеские матчи#Евро-2020