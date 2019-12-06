Президент Реала предложил создать суперлигу для лучших клубов Европы

Флорентино Перес хочет, чтобы в турнире играли клубы из пяти сильнейших чемпионатов.

Президент "Реала" Флорентино Перес предложил идею создания суперлиги для клубов из пятерки ведущих чемпионатов Европы.

Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что Перес уже озвучил свою идею президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также представителям некоторых топ-клубов.

Перес хочет, чтобы в суперлигу вошли лучшие клубы из пяти ведущих чемпионатов Европы (Англии, Италии, Испании, Германии и Франции). При этом они не будут участвовать в своих национальных чемпионатах, так как турнир будет длиться весь сезон.

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По замыслу Переса, в суперлиге будет два дивизиона по 20 команд и будет действовать система понижения и повышения в классе между этими дивизионами.

В случае участия в суперлиге, согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои нынешние доходы.

В "Реале" на просьбу прояснить ситуации сообщили, что не будут комментировать личные беседы. В то же время в ФИФА заявили, что "одна из обязанностей президента ФИФА - выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам".

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА решил ввести VAR в плей-офф Лиги Европы.