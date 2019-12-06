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Президент Реала предложил создать суперлигу для лучших клубов Европы

15:56, 06 декабря 2019
Футбол
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Флорентино Перес / REUTERS

Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что Перес уже озвучил свою идею президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также представителям некоторых топ-клубов.

Перес хочет, чтобы в суперлигу вошли лучшие клубы из пяти ведущих чемпионатов Европы (Англии, Италии, Испании, Германии и Франции). При этом они не будут участвовать в своих национальных чемпионатах, так как турнир будет длиться весь сезон.

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По замыслу Переса, в суперлиге будет два дивизиона по 20 команд и будет действовать система понижения и повышения в классе между этими дивизионами.

В случае участия в суперлиге, согласно прогнозам, клубы смогут удвоить свои нынешние доходы.

В "Реале" на просьбу прояснить ситуации сообщили, что не будут комментировать личные беседы. В то же время в ФИФА заявили, что "одна из обязанностей президента ФИФА - выслушивать мнения заинтересованных сторон по актуальным для футбола темам".

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА решил ввести VAR в плей-офф Лиги Европы.

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Теги: #новости футбола#Флорентино Перес