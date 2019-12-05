"Стыдно": Месси рассказал, кого считает достойным победы в голосовании за Золотой мяч

Аргентинец отметил одного из лидеров "Ливерпуля".

Форвард "Барселоны" Лионель Месси после завоевания шестого "Золотого мяча" в карьере рассказал, кого считал достойным получить эту награду в 2019-м году.

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Аргентинец отметил лидера "Ливерпуля" - вингера Садио Мане, сообщает Goal.com.

"Мне стыдно видеть Садио Мане только четвертым по итогам голосования. Но я думаю, что в этом году многие игроки проявили себя очень классно. Поэтому сделать выбор было сложно.

Но я выбрал Мане, потому что мне нравится этот игрок. Он провел великолепный год и сделал огромный вклад в исключительные успехи "Ливерпуля", - заявил Месси.

Напомним, аргентинец стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть "Золотой мяч" шесть раз.

Садио Мане вместе с "Ливерпулем" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов и вице-чемпионом Англии.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси заговорил об уходе из футбола.