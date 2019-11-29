Главного подозреваемого в деле о трагедии Хиллсборо признали невиновным

Судебный процесс длился два года.

В Англии завершилось судебное разбирательство о трагедии на стадионе "Хиллсборо", которая унесла жизни 96 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Поиск виновных длился более 25 лет, а в 2017-м было решено выдвинуть обвинения бывшему полицейскому Дэвиду Дакенфилду, который был инспектором полицейского департамента Шеффилда и являлся ответственным за безопасность на матче.

Однако после ряда слушаний 28 декабря процесс завершился решением суда присяжных - Дакенфилд невиновен.

Напомним, 15 апреля 1989 года в полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" встречался с командой "Ноттингем Форест". Встреча проходила на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде и на трибунах возникла сильная давка. 96 человек спастись не смогли. Еще 766 человек получили повреждения различной тяжести.

Стоит отметить, что самым молодым среди погибших был 10-летний Джон Пол Джилхули, который являлся двоюродным братом будущего капитана и легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

УНИАН ранее сообщал, что в мае штрафом был наказан первый виновный в трагедии на стадионе "Хиллсборо".