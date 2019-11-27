"Они такие же люди": Коноплянка рассказал, за счет чего Шахтер отобрал очки у Ман Сити

"Горняки" в пятом туре ЛЧ смогли набрать очки в противостоянии с английским грандом.

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал ничейный результат в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1).

"Первый тайм был немного мощнее с нашей стороны. Хочу отметить командные действия. В обоих таймах мы играли сплоченно. После пропущенного понимали, что все в наших руках. Это был наш день, чувствовали, что можем атаковать, хорошо оборонялись. Результат по игре", - приводит слова Коноплянки Tribuna.com.

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Украинский футболист подчеркнул, что "Шахтер" добился результата за счет командной игры:

"Когда соперник ошибается - добавляется уверенность, что они такие же люди, так что мы можем играть против них и добиваться успеха. Мы стремились добиться результата, действовали как команда. Отсюда и успех. Понимали, что нужно правильно обороняться. Мечтали о контратаках, они у нас были, не все реализовали. Мне понравилось, что были сплоченными".

Коноплянка также рассказал об одной из установок тренерского штаба:

"Ман Сити" очень узко играл, мы это разобрали, знали, что они так играют. К тому же Анхелиньо маленький, так что была установка делать забросы в его зону".

Как сообщал УНИАН, ранее ничейный результат в матче против "Ман Сити" прокомментировал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.