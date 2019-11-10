На шаг ближе к титулу: Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в центральном матче АПЛ (видео)

Мерсисайдцы увеличили отрыв от "горожан".

Центральным матчем 12-го тура английской Премьер-лиги стала встреча "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на "Энфилде".

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Подопечные Юргена Клоппа сумели победить со счетом 3:1.

"Красные" активно начали встречу и за первые 15 минут дважды поразили ворота "Сити". На 6-й минуте Мане убежал в контратаку, потерял мяч уже в штрафной соперника, но на отскоке первым оказался Фабиньо, который нанес точный удар. Затем Салах на 13-й минуте нанес точный удар головой после навеса от Робертсона.

На старте второго тайма "Ливерпуль" фактически похоронил интригу. После навеса Хендерсена Мане первым оказался на дальней штанге и нанес прицельный удар головой - 3:0.

В дальнейшем "горожане" старались атаковать и на 78-й минуте даже сократили отставание усилиями Бернарду Силвы, но развить успех не удалось.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:1

Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 - Бернарду Силва, 78

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 61), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 71), Стерлинг

Предупреждение: Родри

Таким образом, "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. Мерсисайдцы теперь опережают "Манчестер Сити" на девять пунктов.

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